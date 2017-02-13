Meksika’da Trump ve duvar protestosu

Ondan fazla kentte gerçekleşen protetolarda, göstericiler Meksika bayrakları ve Trump karşıtı dövizler taşıdı.

Organizatörler Trump’a karşı birleştikleri mesajını göndermek istediklerini söylediler.

Protestocu Maria Amparo Cassar, Trump’ın göçmen politikalarının “küresel topluma bir tehdit” olduğunu söyledi.

“Amerikan toplumunun göçmenler tarafından inşa edildiği ve inşa edilmeye devam ettiği unutulmamalı” dedi.

Başkent Mexico City’deki protestoda göstericiler birlik ve beraberliğe gönderme yapan dövizler taşıdı. Bir tanesinde “Teşekkürler Trump, Meksika’yı birleştirdiğin için!” yazıyordu.

Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etme planları ülkeyi kızdırmıştı ve Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto duvarın parasını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Pena Nieto “Meksika duvarlara inanmıyor” demişti.

Başkent Mexico City’de binlerce insan yürüdü

Trump, Meksika- ABD sınırınına “geçilmez fiziki bariyer” inşa edilmesi için kararname imzaladı ve Meksika halkının bu parayı ödemesi gerektiği konusunda ısrarlı.

Sınıra 3 bin 200 kilometrelik duvar yaptırmak Trump’ın başkanlık seçimi kampanyasının en önemli taahhütlerinden biriydi.