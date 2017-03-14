Melihat Gülses’den Londra konseri

Türk Sanat Müziği sanatçısı Melihat Gülses, Hoş Seda’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 19 Mart Pazar akşamı düzenleyeceği “Kadın besteci ve yorumcular” konserine konuk sanatçı olarak katılacak.

Stoke Newington’daki “New Church”de 19 Mart Pazar saat 18’de başlayacak konser biletleri 20 sterlin olarak saptandı. Sanatseverler 07568441357 ya da dilekaltunkas1@hotmail.com’dan ayrıntılı bilgi alabilecekler. Biletler Stoke Newington’da Karizma Beaut, Dalston’da IADD ve Hackney Cypriot Association’den sağlayabilecek.

Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Dilek Altunkaş, konserin ilk bölümünde Baha Yetkin yönetimindeki Hoş Seda korosunun kadın bestecilerin eserlerini yorumlayacağını söyledi.

Altunkaş, Türkiye’de Türk Sanat Müziği’nin en çok sevilen sanatçıları arasındaki Melihat Gülses’i konserde sanatseverle buluşturmaktan çok memnun olduklarını sözlerine ekledi.

MELİHAT GÜLSES

Akşehir’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Anadolu’nun çeşitli illerinde tamamladı. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi’nde tamamladı. Lisedeyken konservatuvara devam etti. 1976’da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984’te eğitimini tamamladı.

1981’de TRT İstanbul Radyosu’na girdi. TRT radyo ve televizyonlarında programlar yaptı. Yurtdışında verdiği konserlerde Türkiye’yi ve Türk müziğini tanıttı. Önemli sanatçılarla çalışmalar yaptı. 1996 yılında çıkan Tatyos Efendi albümünün ve 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yaptı. Seslendirmiş olduğu birçok eser dinleyenleri tarafından halen kabul görmekte ve dinlenmektedir.

Melihat Gülses hâlen TRT İstanbul Radyosu’nda çalışmalarına devam etmekte. Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu bulunuyor.