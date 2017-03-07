Meral Akşener: Duyum aldım, endişeliyim

Meral Akşener’den referandum için şoke eden iddia: Duyum aldım, endişeliyim

Meral Akşener, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumla ilgili olarak çarpıcı bir iddiada bulundu. Meral Akşener, ‘başkanlık referandumu’nun iptal edilebileceğine yönelik duyumlar aldığını söyledi.

MHP’de Devlet Bahçeli’ye muhalif isimlerden Meral Akşener, ‘başkanlık referandumu’na ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Meral Akşener, dün akşam TELE1 TV’ye özel bir röportaj verdi.

Yurttaşlara 16 Nisan’daki referandumda sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunan Meral Akşener, “Hayır oyu veren her kişi oyunun akıbetini takip için sandığın başında olsun” dedi. “Net bir şekilde hayır çıkacak” diyen Meral Akşener, kararsızların ‘hayır’a doğru kaydığını dile getirdi.

“REFERANDUMU İPTAL EDEBİLİRLER”

Meral Akşener, “Bir provokasyon bekliyor musunuz” sorusuna ise çok çarpıcı bir iddiayla yanıt verdi. “Duyumlar alıyorum, endişem var” diyen Meral Akşener sözlerine şöyle devam etti:

“O endişe de şudur; bir şey bahane edilip referandumun iptal edilebileceği. Madem milli iradeye bu kadar çok güveniyordunuz, millete götüren sizsiniz. Bunu iptal ettiğiniz zaman söz veriyorum meydan meydan, salon salon, ev ev gezer, milli irade kaçkını olduğunuzu söylerim.”