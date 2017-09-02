Merkel: Almanya Türkiye’yle ilişkilerini tekrar gözden geçirebilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün iki Alman vatandaşının Türkiye’de gözaltına alınmasının ardından, Berlin’in çok kararlı bir tepki göstermesi gerektiğini ve Türkiye’yle kısa süre önce gözden geçirdikleri ilişkilerini tekrardan gözden geçirebileceğini söyledi.

Nürnberg’de Alman iş dünyasının düzenlediği bir etkinlikte konuşan Merkel, bu koşullar altında Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle gümrük birliği güncelleme müzakerelerine devam etmesinin doğru olmadığını da belirtti.

Angela Merkel, gözaltıların haklı gerekçelere dayanmadığına inandığını vurguladı:

“Deniz Yücel hapse konalı 200 gün oldu. Meşale Tolu ise 2 yaşında çocuğuyla cezaevinde. Çocuğu da cezaevinde. Sayın Steudtner insan hakları seminerinde gözaltına alınarak tutuklandı. Bunlar hukukun üstünlüğü prensibiyle hiç bağdaşmıyor.”

Seyahat uyarısı gelebilir

24 Eylül’deki seçimlerde Merkel’in rakibi olan Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Martin Schulz ise Berlin’in Türkiye hakkında resmi bir seyahat uyarısı yayınlamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Die Welt gazetesine konuşan ve Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği’nin kıdemli siyasetçilerinden olan Milletvekili Jürgen Hardt da Türkiye’ye yönelik bir seyahat uyarısı yayınlamayı ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Alman hükümeti Temmuz ayında Türkiye’ye gidecek vatandaşlarını uyarmış, seyahat etmeleri durumunda Alman konsolosluklarına bilgi vermelerini talep etmiş ancak resmi bir seyahat uyarısı yayınlamamıştı.

Reuters haber ajansı, resmi bir uyarının yayınlanması durumunda Türkiye’de turizmin ciddi bir darbe alabileceğini belirtti. Ajansa göre bu yıl son 9 senenin en düşük yabancı turist sayısıyla karşılaşan Türkiye’ye gelen turistlerin arasında Almanların oranı yüzde 10.

Dünkü gözaltıların ardından Türkiye’de “siyasi nedenlerden” gözaltında veya tutuklu olan Alman vatandaşı sayısı 12’ye çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, 31 Ağustos’ta Antalya Havalimanı’nda meydana gelen gözaltıların Alman yetkililerine resmi olarak bildirilmediğini” açıkladı.

Sözcü, Alman yetkililerinin söz konusu iki kişiyi henüz göremediklerini de kaydetti.

Maria Adebahr düzenlediği basın toplantısında, “Neyle suçlandıklarını öğrenmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “Diğerlerine olduğu gibi siyasi bir suçtan, terörizm şüphesinden, olduğunu farzetmeliyiz” dedi.