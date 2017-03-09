Merkel: Nazi benzetmesi üzücü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazi benzetmesine yanıt verdi. Merkel, “Türkiye önemli bir ortak ama Nazi benzetmesi üzücü” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nazi karşılaştırmasına” Almanya’dan yanıt geldi. Şansölye Angela Merkel, “Türkiye önemli bir ortak ancak bu açıklamalar üzücü” şeklinde konuştu. Merkel, Türkiye’nin iç meselelerinin Almanya’ya taşımaması için ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi.

Türkiye ile derin fikir ayrılıklarımız var diyen Merkel, “Nazi” benzetmesiyle geçmişte yaşananların önemsizleştirildiğini belirtti. Bu tür karşılaştırmalara son verilmesini istedi. Türkiye ve tüm diğer ülkelerle görüşmelerin demokrasi değerleri üzerine inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Alman Parlamentosu’na seslenen Almanya Naşbakanı, değerlerimize uygun olduğu sürece Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Merkel, gözaltında bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması çağrısında da bulundu.