Merkel’den Katar krizinde Türkiye çağrısı

Katar krizinde Almanya’dan ‘bölgesel diyalog’ çağrısı var. Almanya Başbakanı Angela Merkel, çözüm girişimlerine Katar, Türkiye ve İran’ın dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar krizinin çözülmesi için bütün Körfez ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve İran’a da birlikte çalışma çağrısı yaptı. Merkel, işbirliğinin hayati önem taşıdğını söyledi.

Meksika ziyaretinde krizi değerlendiren Merkel, ‘bütün bölgesel aktörlerin katılmadığı bir yöntemle çözümün imkânsız olduğunu’ belirterek şu ifadeleri kullandı: “Suriye, Libya ve Irak’ta yaşandığı gibi, eğer belirli oyuncu diyaloğa dahil edilmezse, ki buna Katar, Türkiye ve İran da dahil, ihtilaflara siyasi çözüm bulamayız.”

Almanya Başbakanı, bölgedeki güç dengesinin ‘mantıklı bir biçimde sürmesini’ istediğini de ekledi.