Mersin’de karakola saldırı hazırlığındaki canlı bomba öldürüldü

Mersin‘in merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, 50. Yıl Polis Merkezi’ne saldırı hazırlığındaki bir “canlı bomba”nın emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Olay yerine gittiğini belirten Ercan, “Teröristin DAEŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri teröristi polis merkezi yakınlarında etkisiz hale getirirken, bomba imha uzmanları da, teröristin üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.