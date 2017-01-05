Meteoroloji’den kar uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, İstanbul’a etkili olan yağmurun yarın saat 20.00’den itibaren yerini kar yağışına bırakacağı bildirildi. Kar yağışının çarşambaya kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin tamamında yarın akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşması, çarşamba gününe kadar da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber yarın öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Yarın öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava yarın saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek.”

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK

Balkanlar’dan gelecek yoğun kar yağışının İstanbul ve Marmara genelini kapsayacağını belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra başlamasını bekledikleri kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkileyeceğini öngörmediklerini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün Marmara genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Edirne’de yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, güney ve güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve kısa süreli saatte 40- 70 kilometre hızla fırtına beklentisi bulunuyo