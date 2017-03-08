Metrobüslerde ‘ring dönemi’ yarın başlıyor

İstanbul’da her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı metrobüste yeni bir uygulama başlıyor. Beyaz Masa’nın verdiği bilgiye göre, dört ana duraktan kalkan metrobüsler, varış noktasına kadar hiç durmadan devam edip, seferini tamamlayacak.

Yeni uygulama, metrobüs duraklarına asılan afişlerle duyuruldu. İETT’den yapılan duyuruda, “09.03.2017 Perşembe günü Beylikdüzü son durak, Avcılar, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istasyonlarımızda yolcularımızın hızlı ve daha konforlu seyahat etmeleri için yukarıda ismi geçen istasyonlarımızda araçlarımız ring olarak çalışacaktır. (Araçlarımız bu istasyonlarımızda bekleme yapmayacaktır) Önemli duyurulur” denildi.

BEYAZ MASA: UYGULAMA DENEME SÜRECİNDE

Konuyla ilgili olarak bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, ‘ring’ uygulamasının deneme sürecinde olduğunu, 34Z hattında denendiğini, yapılacak anketler sonucunda onaylanması durumunda, dört ana duraktan kalkan metrobüslerin, varış noktasına kadar tüm durakları pas geçerek seferini tamamlayacağını söyledi.