Milletvekili ama gazetenin başına geçti

İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili, eski maliye bakanı George Osborne’un Evening Standart gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirilmesi tartışmaya neden oldu.

Bu duruma karşı çıkanlar, Osborne’un görevini, hem bir parlamento üyesiyken ikinci bir iş yapması, hem de basın özgürlüğü bağlamında eleştiriyor.

Savunanlara göre ise milletvekillerinin farklı işlerle uğraşmasının önünde bir engel yok, Osborne gazetedeki görevini yerine getirecek kapasiteye sahip, ayrıca bu durum basın özgürlüğüne engel değil.

Corbyn’den sert eleştiri

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Osborne’un yeni işini bir “şaka” olarak değerlendirdi ve “Bu görev medyanın bağımsızlığının küçük düşürülmesidir. Bu, çok görevliliği yeni bir boyuta taşımaktadır ve onun hizmet etmesi gereken seçmenlere bir hakaret anlamına gelmektedir” dedi.

Corbyn, Osborne’un seçim bölgesinde derhal ara seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.

İngiliz parlamentosu’daki Lordlar Kamarası bünyesinde yer alan Standartlar Komisyonu’nun eski üyesi Gordon Downey Times gazetesine yaptığı açıklamada, Osborne’un hükümete dair çok gizli bilgilere sahipken günlük bir gazeteyi yönetmesi ve kamuoyunu etkilemesinin doğru olmayacağını belirtti.

Downey, “Parlamentoyu dördüncü kuvvetle birleştirmek bence çok ileri gitmiş bir adımdır” dedi.

Milletvekili, eski Kadın ve Eşitlikler bakanı Nicky Morgan ise Osborne’a destek çıktı.

İngiltere’de, geçen yıl ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının çıktığı Brexit referandumu sonrası başbakan olan Theresa May tarafından Osborne ile birlikte görevden alınan Morgan şunları söyledi:

“İşten atıldığınızda, ki geçen yaz hepimiz atıldık, hükümet ne yapılmasını bekliyor? Hepimizin ortadan yok olacağımızı mı? Hayır, ister benim köşe yazısı yazmamla olsun, ister George Osborne’un Evening Standart genel yayın yönetmeni olmasıyla, seslerimizin duyulmasını sağlayacağız”.

Eski başbakan Tony Blair de Osborne’a destek verdi: “Bu işlerin yapılabilir olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bunun Evening Standart için muhteşem bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden olmasın? O çok kapasiteli birisi ve bu, siyaseti daha ilginç yapmalı”.

Gelirleri tartışma yarattı

Osborne, son olarak bir finans şirketinde haftada bir gün çalışacağı iş için yıllık 650 bin Sterlinlik (yaklaşık 800 bin dolar) maaşı ve 6 ayda yaptığı 15 konuşmadan 800 bin Sterlin (yaklaşık bir milyon dolar) kazanmasıyla gündeme gelmişti. Osborne milletvekili maaşı almayı da sürdürüyor.

Evening Standard gazetesinden alacağı maaş ise açıklanmadı.

Profesyonel bir gazetecilik geçmişi olmayan 45 yaşındaki haftada dört saat çalışacağı açıklandı.

Günlük olarak bedava dağıtılan Evening Standard gazetesi, milyarder Rus işadamı Evgeni Lebedev’e ait.