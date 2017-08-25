MİT Cumhurbaşkanı’na bağlandı!

14’ncü ayına girilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KHK’lardan 693 numaralı olan kamudan ihraçları içerirken, 694 numaralı olanında devletin işleyişi ile ilgili konular var. Örneğin; MİT müsteşarının artık tanıklık yapabilmesi Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlandı. MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi.

MİT CUMHURBAŞKANI’NA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanılığı bünyesinde Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu kuruldu. MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının, MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarına, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlandı.