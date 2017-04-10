Moody’s, Türkiye’nin 2017 büyüme tahminini yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya yükseltti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti.
Kuruluş, Türkiye için 2017 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya yükseltti.
2018 için büyüme tahmini de yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a revize edildi.
Moody’s, 2016’nın son çeyreğinde yaşanan ekonomik toparlanmanın yapısal reformlar yapılmadan sürdürülebilir olmadığını belirtti.
Ekonomi geçen yılın tamamında yüzde 2,9 büyüdü. 2016’nın dördüncü çeyreğindeki büyüme ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.