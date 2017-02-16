Moskova’da Kürt Konferansı başladı

Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’daki Prezident Otel’de 6. Kürt Koferansı saat 11.00’de başladı. Konferansın açılış konuşmasını Rusya Kürt Sosyal Kurumlar Birliği Temsilcisi Araf Azmani yaptı.

Rusya’nın başkent Moskova’da başlayan Kürt Konferansı’na Kürt siyasilerin yanısıra çok sayıda Rus milletvekili, diplomat, akademisyen katılıyor. Türkiye’den HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dilek Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatı Ebru Günay yer alıyor. Ankara’nın “terör örgütü” kabul ettiği PYD’nin davet edildiği konferansta, işbirliği yaptığı Kuzey Irak hükümetinin temsil edilmemesi dikkat çekti. Öcalan atfı yapıldı

Öcalan atfı yapıldı

Açılış konuşmasını yapan Rusya Kürt Sosyal Kurumlar Birliği temsilcisi Araf Azmani, konferansın Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye getirildiği 15 Şubat’a denk gelmesinin bir mesaj olduğunu belirtti. Ortadoğu ve Orta Asya Araştırma Merkezi Başkanı Simyon Bagdasarov “Bu ‘Kürtler birlik olamaz’ diyen tüm kesimlere güzel bir cevap oldu” diyerek YPG’yi silahlandırmaları gerektiğini söyledi. PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah ise Suriye krizinin çözümünde “Kürtlerin katılmadığı bir toplantı ve oluşacak bir anayasa Kürtleri bağlamaz” dedi.