Mr Trump’a her şeyi sordu ama…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump dün gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın, Trump’tan PYD’ye destek verilmemesini istediği belirtildi. Erdoğan telefonda da Trump’ın Müslüman karşıtlığı konusunda sessizliğini korudu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD’nin yeni başkanı Donald Trump dün gece telefonda görüştü.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından ve Beyaz Saray’dan birbirine paralel açıklamalar geldi.

Ankara’dan yapılan açıklamada iki liderin terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

“Türkiye ve ABD’nin birbirine her zaman ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke oldukları vurgulandığı” belirtildi.

Erdoğan’ın Trump’a başkanlık görevinde başarılar dilediği de kaydedildi.

OLUMLU VE SAMİMİ ATMOSFER

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, olumlu ve samimi atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu yapıldı.

EL BAB VE RAKKA’DA BİRLİKTE HAREKET

Görüşmede; terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi. Görüşmede El Bab ve Rakka’da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kalındı.

“PYD/YPG’YE DESTEK VERMEYİN”

Telefon görüşmesinde Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti ve ABD’nin PYD/YPG’ye destek vermemesi gerektiğini söyledi.

FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEK TALEBİ

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ABD’nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını beklediğini söyledi.

CIA DİREKTÖRÜ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Görüşmede, CIA Direktörü Mike Pompeo’nun ilk yurtdışı ziyaretini yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği kaydedildi.

BÖLGESEL KONULARDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın iş birliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.

Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımların de ele alındığı görüşmede Erdoğan ile Trump en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Beyaz Saray‘dan yapılan yazılı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin “yakın” ve “uzun soluklu” olarak nitelendiği açıklamada, “iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına” vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Başkan Trump, ABD’nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye’ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye’nin DAEŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti” ifadelerine yer verildi.