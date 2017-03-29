Müdürü tutuklayan ABD’ye temkinli dil

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın ABD’de tutuklanmasını değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara’nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

TRT Haber’e konuşan Çavuşoğlu “Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara’nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Atilla’nın New York’ta tutuklanmasının da gündeme geleceğini belirterek, “Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz” diye konuştu.

New York Güney Bölge savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf’la işbirliği yaparak ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçlamasıyla tutuklandığını açıklamıştı.