Müdürün böylesi görülmedi!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapan bir ortaokul müdürünün aynı zamanda bir unlu mamuller şirketinin de müdürü olduğu ortaya çıktı…

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesinde bulunan Menderes Ortaokulu Müdürü Mustafa Akça, aynı zamanda yasak olmasına karşın Akça Unlu Mamülleri adlı şirketin de müdürlüğünü yürütüyor. Süleymancılar olarak bilinen cemaate yakın olduğu öne sürülen Akça’nın Alanya’daki cemaat yurtlarına devlet okulundan öğretmen yönlendirerek buralarda ders vermesini sağladığı iddia edildi. Akça’nın şirketinin, aynı zamanda cemaat yurtlarının ekmek ihtiyacını karşıladığı da iddialar arasında.

2010 yılında Alanya Konaklı’daki Menderes Ortaokulu’nda göreve başlayan okul müdürü Mustafa Akça, aynı zamanda ‘Akçakonak Un ve Unlu Mamülleri Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin de müdürlüğünü üstleniyor.

ŞİRKETTE DE OKULDA DA AYNI TELEFON NUMARASI KAYITLI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın resmi kayıtlarına göre, şirket müdürü olarak görünen Akça’nın, buradaki iletişim bilgilerinde yer verdiği telefon numarasını aynı zamanda Menderes Ortaokulu’nun resmi web sayfasında da kullanması dikkat çekiyor. Müdürlüğünü üstlendiği şirket bünyesindeki Akça Pastanesi adlı işyerinin ilanlarında da aynı telefon numarasını kullanan Akça’nın kanunen yasak olmasına karşın açıkça ticari faaliyette bulunması ve şirket yöneticiliği yapması tartışma konusu oldu.

‘CEMAAT YURTLARINA EKMEK SATIP ÖĞRETMEN SAĞLIYOR’ İDDİASI

Sahibi olduğu unlu mamuller şirketinden beldedeki cemaat yurtlarına ekmek satışı yaptığı öne sürülen Akça’nın, aynı zamanda yöneticisi olduğu devlet okulunda görev yapan öğretmenleri bu yurtlara yönlendirerek ders vermelerini sağladığı da iddialar arasında.

Konaklı’da 5 tane cemaat yurdu bulunduğu belirtilirken, Menderes Ortaokulu Müdürü Mustafa Akça’nın bu yurtlardan bazılarına yönlendirdiği öğretmenlerin ise, S.Y, N.T, M.B, U.T, S.O ve M.K gibi isimlerden oluştuğu öne sürüldü.

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