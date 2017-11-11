Müfredattan Atatürk’ü sildiler, 10 Kasım için seferber oldular

İktidarın ilk kez önem verdiği 10 Kasım’da, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yeni müfredatla Atatürk ve silah arkadaşlarının ders kitaplarından nasıl çıkarıldığına dair rapor hazırladı.

Söz konusu müfredatın, anayasada yer alan laik devlet ilkesine ve Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki “Atatürk ilke ve Devrimlerinin Temel Alınması, bilimsellik, laiklik, eşitlik, karma eğitim ilkelerine aykırılık taşıdığını hatırlattı. İşte rapordan bazı maddeler:

-Yeni müfredatta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih gibi dersler hedef alındı.Bu derslerin Atatürkçülük ve Atatürkçü düşünce sistemi ile bağlantısı kesildi.

-TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müstakil bir ders olmaktan çıkarıldı ve milli mücadele, Atatürk ve Atatürk ilkeleri zaman ve kapsam olarak daraltıldı.

-Türk Dili ve Edebiyatı programında, öncekilerin aksine, Atatürk’e devrimlerine ve toplumun harcı olan laikliğe yer verilmedi. Söylev konusunda bile Atatürk’ün adı geçmemektedir. Çoğu edebi tür için yazar- şair adı verilerek kaynak gösterilirken söylev türünde, dünyanın en iyi örneklerinden olan “Nutuk” ve yazarı Atatürk yok sayılmıştır.

-Atatürkçülük konularının programdan nasıl çıkarıldığının, etkisizleştirildiğinin, oransal olarak nasıl azaltıldığının en güzel örneği Hayat Bilgisi 1-3 programında görülüyor.

-Daha önce neredeyse her sınıf için en az 5 ünite olan Atatürkçülük konuları, her sınıfta birer ünite olacak şekilde azaltıldı.