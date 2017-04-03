Muhabiri öldürülen Meksika gazetesi baskıya son verdi

Meksika’da yayın yapan bölgesel bir gazete, gazetecilere karşı girişilen şiddet olayları ve sorumluların cezalandırılmaması nedeniyle kağıt baskısına son verdi.

Norte de Ciudad Juarez gazetesinde yayımlanan başyazıda, dünkü sayının gazetenin basılan son sayısı olduğu belirtildi.

Ancak gazete, internetten yayına devam edecek.

Gazetenin muhabirlerinden Miroslava Breach geçen ay Chihuahua kentinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Breach sekiz kurşunla öldürülürken, saldırı sırasında araçta bulunan bir çocuk yara almadan kurtulmuştu.

Saldırganlar olay yerine “Boş boğazlı olduğu için” yazılı bir not bırakmışlardı.

Suç örgütlerinin siyasetçilerle bağlantısını yazmıştı

Breach, Norte de Ciudad Juarez ve başkent Mexico City’de çıkan ulusal La Jornada gazetesi için Chihuahua eyaletindeki organize suç örgütleri ve siyasetçiler arasındaki bağlantılar konusunda birçok habere imza atmıştı.

Miroslava Breach Meksika’da son bir ayda öldürülen üçüncü gazeteci oldu.

Gazetecileri Koruma Komitesi, Meksika’da 1992’den bu yana 35 gazetecinin haberleri nedeniyle öldürüldüğünü ve bunların yarısının aynı zamanda işkence de gördüğünü söylüyor.

Kuruluşa göre, üç gazeteci de gönderildikleri tehlikeli görevlerde öldürülürken, aynı dönemde 50 gazeteci de sebebi net olmayan saldırılarda hayatlarını kaybetti.

Gazeteciler Breach’in öldürülmesinin ardından protesto eylemleri yaptı.

Chihuahua eyaletinin valisi, geçen ay hükümetinin organize suç örgütleriyle başa çıkabilecek araçlara sahip olmadığını söylemiş ve yerel polisin uyuşturucu kartelleriyle mücadele edebilmesi için federal hükümetten kaynak talep ettiğini vurgulamıştı.