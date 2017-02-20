Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Akit ve Burhan Kuzu’nun kendisini hedef gösterdiğini aktaran Müjdat Gezen, kundaklama olayının “hayır” oyları için tek yürek olmalarını engelleyemeyeceğini söyledi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şehir Kahya Sokağı’nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin giriş kapısında yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin fark edilmesi üzerine itfaiye ve polise bildirildi.

ŞİŞE VE PLASTİK ELDİVEN BULUNDU

Güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında da plastik eldiven buldu.

“GÖRÜNTÜLERDE ÇEMBER SAKALLI BİR ARKADAŞ VAR”

Müjdat Gezen ve avukat Celal Ülgen kundaklama olayıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Sanat merkezinde derslerin devam ettiği bilgisini veren Müjdat Gezen, “Görüntüde çember sakallı bir arkadaş var. Yangınlar bizim içimizdeki ateşi söndüremez. İçimizdeki ateş farklı bir ateş. Yangının görüntüsünde bu okulun neden yanmadığını çok iyi göreceksiniz. Alevlerin arasında Atatürk silüetini çok iyi göreceksiniz. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu. Kurslarımızdan gelen paralarla buradaki öğrencilerin okuması kolaylaşıyor” diye konuştu.

AKİT’İN HEDEF GÖSTERMESİNİN ARDINDAN KORUMA VERİLMİŞ

Akit gazetesi ve televizyonu ile Burhan Kuzu’nun kendisini hedef aldığını hatırlatan Müjdat Gezen, Akit’in üç yıl önce de kendisini hedef gösterdiğini, o gün koruma talebine olumsuz yanıt veren emniyetin geçtiğimiz günlerde kendisine koruma tahsis ettiğini açıkladı.

“AKP SALDIRGANLARA YOL VERİYOR”

Kundaklama olayının “hayır” için tek yürek olmalarını engelleyemeyeceğini söyleyen Müjdat Gezen, AKP hükümetinin saldırganlara yol verdiğini dile getirdi. “Biz anayasanın en baş kişi tarafından çiğnendiği bir ülkede yaşıyoruz. Onun için yasa, kanun manun… Burası, Teksas var ya, orayı geçmiş durumda. Hükümet devam edin, mahkemeler elimizde diyor. Bu böyle devam etmez. Yapılan bütün anketlerde hayır oylarının önde olması bunları çok ürkütüyor” diye konuştu.

AKİT TV HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Müjdat Gezen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçtiğimiz günlerde Akit TV’de hedef gösterilmişti. Kanalın sunucularından Ahmet Kezer, Müjdat Gezen’e hakaretler yağdırmış, “Şimdi kalkmış Müjdat Gezen Sanat Merkezi denen bi yerde sanat öğrettiğini iddia ediyor. Biraz bacak aç… Bunlara gönderdiğiniz çocuklarınız oradan nasıl çıkar” ifadelerini kullanmıştı.