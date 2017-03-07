Musul Başkonsolosluk bölgesi DAEŞ’ten alındı

Irak’ta ordu güçleri, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluk binasının da bulunduğu bölgeyi tamamen kontrol altına aldı.
Musul’un batısında Teyyaran mahallesi’nin kurtarılmasının ardından Musul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu alana hemen girilemedi.
Konsolosluk binasının bulunduğu bölgedeki TNT ve diğer patlayıcılar temizlendikten sonra söz konusu sahaya girildi.
Irak’ın en büyük ikinci ili Musul’un haziran 2014’te Terör örgütü DAEŞ’in eline düşmesinin ardından Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu boşaltılmıştı.
DAEŞ militanlarının işgal ettikleri konsolosluk binasını karargah olarak kullanması nedeniyle koalisyon uçakları daha önce binayı vurmuştu.
Binanın büyük oranda kullanılamaz hale geldiği ve enkaza dönüştüğü belirtilmişti.