Musul’un batısını IŞİD’den kurtarma operasyonu başladı

Irak ordusu ve Şii silahlı milisler yüzlerce zırhlı araç ve hava desteği eşliğinde IŞİD pozisyonlarını vurdu.

Askeri kaynaklara göre, Musul’un batısını almak için gerçekleştirilen operasyon üç koldan yürütülüyor.

Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin operasyona batıdan destek verdiği belirtiliyor.

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Âni Misillleme biriminden General Abdullah Yaralah, yaptığı açıklamada operasyonun ilk aşamasında Atbah ve El Lazakiye köylerinin IŞİD’den alındığını söyledi.

IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun Amerikalı komutanı Stephen Townsend ise bir yazılı açıklama yaparak, “Dünyadaki her ordu için Musul savaşı çok zor bir savaş” yorumunu yaptı. Birleşmiş

Milletler , kentin içinde sıkışıp kalan yaklaşık 650 bin sivile zarar gelmemesi için uyarılarda bulunurken, siviller için havadan “Evlerinizde kalın” yazılı broşürler atıldı.

17 Ekim 2016’da Musul’u IŞİD’den geri almak içn başlatılan operasyonda Irak ordusu 18 Ocak’da kenti ikiye bölen Dicle nehrinin doğusunun tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.