Netanyahu’ya ıstifa baskısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığını kanıtlayan ses kayıtları sebebiyle siyasi baskı altında. Lidere, ülkenin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanından istifa çağrıları geldi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, eski Başbakan Ehud Barak, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun yolsuzluğa bulaştığını kanıtlayan ses kayıtlarının ortaya çıkmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yaptı.

Barak, “Bu şok edici bir durum. Bibi’nin (Netanyahu) başbakanlığı sürdürmesi mümkün değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

“BAKANLARA DÜŞEN NETANYAHU’YU İHRAÇ ETMEK”

Netanyahu’nun ortaya çıkan ses kayıtlarının kendi sonunu hazırladığını belirten Barak, “Hükümetteki şerefli bakanlara düşen Netanyahu’yu ihraç etmektir. Aksi takdirde güvenirliklerini kaybedeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Benjamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasına ilişkin dosyanın, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla güçlendirildiğini aktaran Haaretz gazetesinin bugünkü haberine göre, bu ses kayıtlarında Netanyahu, kendisine farklı imtiyazlar tanımasını isteyen bir iş adamıyla pazarlık yapıyor.

İsrail eski Başbakanı Ehud Barak

“AHLAKİ OTORİTESİNİ KAYBETTİ”

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ise, Netanyahu’nun, Başbakanlık makamında kalmak için gereken “ahlaki otoritesini” kaybettiğini söyledi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Siyonist Kamp Partisi Milletvekili Livni, Modi’in kentinde düzenlenen kültürel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başbakan Netanyahu, Başbakanlık makamında kalmak için ahlaki otoritesini kaybetti.” ifadesini kullandı.

Haberde Livni’nin “Netanyahu, Amona yerleşim birimi davasında meşru olmayan şeyi meşrulaştırmaya çalıştı. İsrail askeri Elor Azaria davasında da İsrail Savunma Kuvvetleri içinde ahlaki olmayan durumları meşrulaştırmak için uğraştı.” dediği aktarıldı.

“Netanyahu, Başbakan mı yoksa ‘oligarşi’ ya da ‘para sahiplerinden’ mi karar vermesi gerekir.” diyen Livni, İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit’e, Netanyahu ile yürütülen mevcut soruşturmada en kısa sürede bir kararın alınması çağrısında bulundu.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni

Netanyahu, perşembe günü ikinci kez İsrail polisi tarafından Kudüs’teki konutunda sorgulanmıştı.

İsrail polis sözcülüğünden daha önce yapılan açıklamada, “İsrail polisi, iş adamlarından hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sorguladı. Başbakan’ın Kudüs’teki konutunda gerçekleşen soruşturma 3 saat sürdü. Şu aşamada daha fazla bilgi vermemiz mümkün değil.” ifadelerine yer verilmişti.

İsrail’in Kanal 2 televizyonu da soruşturma nedeninin Netanyahu’nun “biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı” yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.

Haaretz gazetesi ise daha önceki haberinde Netanyahu aleyhinde yüz binlerce dolarlık hediye ve rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını, polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder’ın ifadelerine dayandırdığını ifade etmişti.

İsrail’de başsavcılık kasım ayında kamuoyunda “denizaltı skandalı” olarak bilinen ve Netanyahu’nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına karar vermişti.