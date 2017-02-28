No filmini izleme ve tartışmaya çağrı

“Geziniyoruz Hayır Londra” grubu, 1988’de Şili’deki referandumda “Hayır”cıların kazanmasını konu alan “No” filmi, 5 Mart pazar günü saat 13’de Newington Green Church Street’de izlenecek. Grup etkinliğin ücretsiz olacağı ve film sonrasında sohbet edileceğini de belirtti.

Türkiye’de de CHP “No” filminden esinlenerek “Hayır” kampanyası boyunca pozitif propaganda yürüteceklerini açıklamıştı. Anayasa değişikliği tartışmaları üzerine Türkiye’de yeniden gündeme gelen filmde, “Hayır” diyen muhalefetin, pozitif mesajlarla kazanmasını sağlayan reklamcı René Saavedra’nin yöntem sistemi aşılanacak. Değerlendirme toplantılarında referandum sürecinde yürütülecek referandum kampanyasında “negatif bir kurgu değil, pozitif bir vurgu” şeklinde bir görüş vurgulanacak.

FİLMİN KONUSU?

Şili’nin askeri diktatörü Augusto Pinochet uluslararası baskılara boyun eğer ve 1988’de kendi başkanlığını referanduma götürme kararı alır. Muhalefet önderleri, “Hayır” kampanyalarını yönetmek üzere Rene Saavedra adında pek iddialı, genç bir reklamcıyla anlaşırlar. Son derece kısıtlı olanaklarına ve diktanın dur durak bilmeyen baskısına rağmen cevval Saavedra ve ekibi oylamayı kazanıp ülkelerini dikta rejiminden kurtarmanın yolunu bulmak üzere cesur bir plan yaparlar. Altın Lale’yi kazanan Tony Manero ve Post Mortem’in ardından gelen bu son filminde yönetmen Pablo Larraín, Pinochet’yle geçen uzun ve zulüm dolu yılların sona erdiği, generalin iktidardan indiği o benzersiz anı yeniden yaşatıyor.