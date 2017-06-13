Norveç burkayı yasaklıyor

Yazar.. acikgazete -
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Norveç hükümeti çocuk yuvaları, okullar ve üniversitelerde yüzü kapatan tüm giysileri yasaklamaya hazırlanıyor.

Norveç hükümetinin hazırladığı yasakla ilgili tasarıya, bu tür giysilerin öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iletişimi engellemesi gerekçe gösterildi.

Yasak burka, yüzü kapatan örtüler ve kar maskelerini kapsayacak. Bununla birlikte başörtüsü ve şapkalar yasak kapsamında yer almayacak.

Tüm siyasi partilerin desteklediği tasarının gelecek yıl kabul edilip hayata geçirilmesi bekleniyor.

Norveç’te bazı yerel yönetimler daha önce bu tarz yasak kararlarını devreye sokmuştu ancak bu ulusal çaptaki ilk yasak planı oldu.

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