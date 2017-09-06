Nuriye ve Semih için dayanışma gecesi bu pazar

Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Londra’da dayanışma gecesi düzenleniyor…

İki direnişçi için 10 Eylül 18’de “22 Morfield Road N17 6PY” adresindeki DAY MER’de yapılacak dayanışma gecesinde sanatçılar dayanışma için sahneye çıkacak.

Dayanışma Gecesi’nde sahne alacaklar şöyle açıklandı:

“Müzik Avesta, Genco Özkan, Ali Dil, İbrahim Kırılmaz, Hasan Yıldırım, Canan Sağar, Bergüzar Erdoğan, Gönül Ulutaş, Baran Deniz, Salman Aybars…”

Geceye katılım payının 10 sterlin olduğu belirtilen açıklamada bütün toplum üyelerinin destek sunması istendi.

İŞİMİ İSTİYORUM GREVİ

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın başlattığı açlık grevi (8 Eylül’de) 186’ncı gününe girmiş oldu. Yakınlarının aktardıklarına göre; ikisi de artık hiç yürüyemiyor, oturup kalkarken acı çekiyor. Kulaklarında sürekli uğultu hissediyor.

OHAL kararnameleriyle ihraç edilen tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın “İşimi istiyorum” talebiyle açlık grevine başlamıştı.