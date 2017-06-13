Nuriye ve Semih’in avukatından kritik uyarı

İşlerine geri dönme talebiyle 97 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Engin Gökoğlu, eğitimcilerin her an kalp yetmezliği yaşayabileceğini, taleplerinin bir an önce kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Evrensel’in haberine göre Sincan Cezaevi’nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret eden avukat Engin Gökoğlu, Nuriye Gülmen’in artık tekerlekli sandalye ile görüşlere geldiğini belirtirken, durumunun da daha kritik olduğunu dile getirdi.

Gülmen’in B1 vitamini sıkıntısı çektiğini ve görüştüğü tarihte kendisine B1 vitamini verilmediğini kaydeden Gökoğlu, bu nedenle unutkanlığının arttığını ifade etti.

Ayrıca Gülmen’le aynı koğuşta kalan ve ona refakat edenlere “slogan attıkları” gerekçesiyle hücre cezası verildiğini hatırlatan Gökoğlu, cezanın onaylanması durumunda Gülmen’in tek başına bırakılacağını vurguladı. Gülmen’in hızla kilo kaybettiğini belirten Gökoğlu, Gülmen’in savunmasını hazırlamak için istediği kitaplara sınırlama getirildiği bilgisini de verdi.

“Talepleri bir an önce kabul edilmeli”

Semih Özakça’nın şu an için görüşe yürüyerek geldiğini ifade eden Gökoğlu, Gülmen kadar olmasa da Özakça’nın da kilo kaybının devam ettiğine dikkat çekti. Özakça’nın B1 vitamini sorununu çözdüklerini belirten avukatları, ikisinin de durumunun kritik olduğunu söyledi. Taleplerinin çok basit olduğunu belirten Gökoğlu, Gülmen ve Özakça’nın her an kalp yetmezliği yaşayabileceğini, bir an önce taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.