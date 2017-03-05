Oğan’a saldıran kişi serbest

Sinan Oğan’ın konuşmasını engelleyerek kürsüyü deviren saldırgan serbest bırakıldı.

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın konuşması sırasında sahneye çıkarak kürsüyü deviren Ömer Faruk Y. serbest bırakıldı. Sinan Oğan saldırganın serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tepkisini, “Aynı saldırı Sn Erdoğan’a veya bir AKP’liye yapılsa saldırgan hemen serbest bırakılır mıydı?” diyerek ifade eden Oğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Referandum sandığına giderken Evet çıktığı takdirde yarın hukukun kişilere göre farklı işleyeceğini unutma! Ayrıca saldırganı serbest bırakan ünvanının başında Cumhuriyet Savcısı yazan savcı sen AKP’nin savcısısın. Sana bu ünvan yakışır! Bu savcıya kamuoyu önünde soruyorum: Aynı saldırı Sn. Erdoğan’a yapılsa saldırganı hemen bırakır mıydın? Hukuk herkese farklı mı işliyor? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç gündür salon iptal edildi diye veryansın ediyor. Bizde salonda saldırı oldu tek kelime edecek mi? Saldırganı serbest bırakan savcıya talimatı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi diye duyum alıyoruz. Bu doğru mu? Bunu soracak gazeteci var mı? Bu işin peşini bırakmayacağım. Bu saldırı Bekir Bozdağ’a yapılsa bu savcı saldırganı serbest bırakabilir miydi? Bu sorunun cevabını arıyorum.”