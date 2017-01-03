OHAL 3 ay uzatılıyor

Olağanüstü Hal’in (OHAL) 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM’nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11 Ekim 2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan OHAL’in, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM’ye arzının, Bakanlar Kurulu’nca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.

Başbakanlık Tezkeresi bugün Genel Kurul’da ele alınacak. Tezkere üzerinde hükümet adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş söz alacak.