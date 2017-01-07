Organ nakli bir sağlık sistemi, ama sağlıklı çalıştıracak organ yok memlekette… Başta bu kutsi konunun halka nakledilişi sağlıksız. Dinsel kaygılar, cinsel kaygılar, tabular, hepsi akıl ve izan organlarını etkiliyor, İdrak yolları tıkalı otorite, organ nakli konusunu promote edemiyor…

Oysa İran’da çıkarılan bir yasa ile, bir kaza sonucu ölen kişi, direk olarak tıbbın ve insanlığın ürünü haline geliyor ve organ nakli ihtiyacı olan kişinin hayatını kurtarma görevini üstlenmiş oluyor.

Hayat kurtarmak… Bundan daha yüce bir insani erdem olabilir mi? Ama bizde her ters çalışan sistem gibi, ölen insana saygı, yaşatılması gerekene gösterilmesi hayati ilgiden daha üstlerde…

Dine aykırı olsaydı, muhafazakarlıkta tescilli İran bu işe en medeni çözümü üretmez ve yasallaştırmazdı… Şaman geleneği olan cesedin bütünlüğü ilkesi, vicdan bütünlüğünden önde değerlendiriliyor bizim toplumda…

Ölen kişinin organını bağışlama iradesi olmayınca, can çekişen insanın hayata dönmesi adına, önceden organlarını bağışlamış yetersiz sayıdaki kişiden birisinin ölmesi ve paylaşılması bekleniyor. Ya da bir trafik kazasının olması… Onda da sıra var… Bizde her şey negatif, tıpkı sistemin, halkın devlete güveni üzerine değil, devletin halka güvensizliği üzerine tesis edilmiş olduğu gibi…

Tıbbi Kurul, bağışlanacak organı ve kişiyi belli kriterlerle tıbbi açıdan değerlendirip, eğer olur verirse, bu defa Etik Kurul devreye giriyor ve organı kullanılan veya bağışlayan gönüllü kişinin sağlık durumundan öte, ekonomik durumu, muhtaç olup olmadığından ötürü bağışlayıp bağışlamadığı, kredi borcu olup olmadığı, ekonomik nedenlerle intihar eğilimi, vs gibi kriterler bu kurulda değerlendiriliyor…

Zora koşmalar bu denli olunca illegal organcılara meydan bırakılıyor ve korkunç bir mafya kolu türüyor ne yazık ki. Ki işleri insan avlayıp organ bulmak oluyor onların… Çocuk kaçırıyorlar, kapılara dayanıyorlar binbir numarayla… Ve hazır müşterileri var… Bu daha mı etik?

Ve organ bağışı konusunda bir düsturumuzun olmamasından ötürü, bunun sonunda en etik iş olan hayat kurtarma etiği, paslanmış bir etik esareti altında ve hiç etik olmayan biçimde, umutla bekleyen hasta için, ” uygun değildir ” kararı alıveriyor etik kılığında…

Bu durumda o organla hayata dönebilecek kişinin ölüme terkedilmesi etik mi oluyor o zaman? Bunun daha etik kurullarda tartışılması lazım. Bunun insan hayatını ön plana alan sağlam bir prosedürü, uygulayan sağlıklı bir devlet organı olması lazım.