Oscar adayı Suriyeli yönetmenin ABD’ye giriş izni iptal edildi

Oscar’a aday “Beyaz Baretliler” kısa belgeselinin sinematografı Suriyeli Halid Hatip’in ABD’ye giriş izni iptal edildi.

Oscar’a aday “Beyaz Baretliler” kısa belgeselinin sinematografı Suriyeli Hatip’in ABD’ye giriş izni iptal edildi.

Yarın gece yapılacak Oscar töreni için İstanbul’dan Los Angeles’a gitmeye hazırlanan 21 yaşındaki Hatip, Twitter hesabından yaptığı açıklamada üç gün havalimanında kaldıktan sonra ABD vizesi olmasına rağmen seyahat etmesine izin verilmediğini ve pasaportunun kabul edilmediğini söyledi.

Associated Press ajansının haberine göre ise Hatip’in seyahati ABD İç Güvenlik Bakanlığının son dakika kararı ile engellendi.