2017 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu Cassey Affleck, en iyi kadın oyuncu ise Emma Stone seçildi. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin oldu. Farhadi, Trump’ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı. İşte Oscar 2017’nin kazanan oyuncuları ve filmleri tam listesi…
En İyi Film:
Moonlight (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Fences
Hacksaw Ridges
Hidden Figures
Lion
La La Land
Hell or High Water
Manchester by the Sea
En İyi Kadın Oyuncu:
Emma Stone, La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Natalie Portman, Jackie
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
En İyi Erkek Oyuncu:
Casey Affleck, Manchester By The Sea (Kazanan)
Diğer adaylar
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Fences
En İyi Yönetmen:
La La Land, Damien Chazelle (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival, Denis Villeneuve
Hacksaw Ridge, Mel Gibson
Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan
Moonlight, Barry Jenkins
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences (Kazanan)
Diğer adaylar
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Moonlight (Kazanan)
Diğer adaylar
Jeff Bridges, Hell or Night Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yabancı Film:
The Salesman, İran (Kazanan)
Diğer adaylar
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
Tanna, Avustralya
Tnoi Erdman, Almanya
En İyi Belgesel:
O.J: Made in America (Kazanan)
Diğer adaylar
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
13th
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Suicide Squad (Kazanan)
Diğer adaylar
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
En İyi Kostüm:
Fantastic Beast and Where to Find Them (Kazanan)
Diğer adaylar
Allied
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival (Kazanan)
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Hacksaw Ridge (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
La la Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Piper (Kazanan)
Diğer adaylar
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
En İyi Animasyon Filmi:
Zootopia (Kazanan)
Diğer adaylar
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Fantastic Beast and Where to Find Them
Hail, Caesar!
Passengers
En İyi Görsel Efekt:
The Jungle Book (Kazanan)
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Doctor Strange
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story
En İyi Film Kurgusu:
Hacksaw Ridge (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
En İyi Kısa Belgesel:
The White Helmets (Kazanan)
Diğer adaylar
Extremis
4.1 Miles
Joe’s Violin
Watani: My Homeland
En İyi Kısa Film:
Sing (Kazanan)
Diğer adaylar
Ennemis Interieurs
La Femme et Le TGV
Silent Nights
Timecode
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):
La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Film Müziği:
La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
En İyi Orjinal Şarkı:
City Of Stars, La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Audition (The Fools Who Dream), La La Land
Can’t Stop The Feeling, Trolls
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I’ll Go, Moana
En İyi Orijinal Senaryo:
Manchester by the Sea (Kazanan)
Diğer adaylar
Hell or High Water
La La Land
The Lobster
20th Century Women
En İyi Uyarlama Senaryo:
Moonlight (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion
Oscar Ödülleri’ndeki ‘yanlış anons’ skandalı
89’uncu Oscar Ödülleri’nde En iyi Film Ödülü açıklandığında bir skandala imza atıldı. Zarflar karışınca, ödül önce La La Land ekibine verildi. Ancak daha sonra sahneye ödülün gerçek sahibi Moonlight ekibi çağrıldı.
Ödülün sahibini duyurmak için sahneye çıkan oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını şöyle izah etti: “Bize verilen zarfın içindeki kartta, ‘Emma Stone – La La Land ‘ yazıyordu.”