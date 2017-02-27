2017 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu Cassey Affleck, en iyi kadın oyuncu ise Emma Stone seçildi. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin oldu. Farhadi, Trump’ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı. İşte Oscar 2017’nin kazanan oyuncuları ve filmleri tam listesi…

En İyi Film:

Moonlight (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Fences

Hacksaw Ridges

Hidden Figures

Lion

La La Land

Hell or High Water

Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Natalie Portman, Jackie

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

En İyi Erkek Oyuncu:

Casey Affleck, Manchester By The Sea (Kazanan)

Diğer adaylar

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

En İyi Yönetmen:

La La Land, Damien Chazelle (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival, Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences (Kazanan)

Diğer adaylar

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Moonlight (Kazanan)

Diğer adaylar

Jeff Bridges, Hell or Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Yabancı Film:

The Salesman, İran (Kazanan)

Diğer adaylar

Land of Mine, Danimarka

A Man Called Ove, İsveç

Tanna, Avustralya

Tnoi Erdman, Almanya

En İyi Belgesel:

O.J: Made in America (Kazanan)

Diğer adaylar

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

13th

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Suicide Squad (Kazanan)

Diğer adaylar

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

En İyi Kostüm:

Fantastic Beast and Where to Find Them (Kazanan)

Diğer adaylar

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival (Kazanan)

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Hacksaw Ridge (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

La la Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Piper (Kazanan)

Diğer adaylar

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

En İyi Animasyon Filmi:

Zootopia (Kazanan)

Diğer adaylar

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Fantastic Beast and Where to Find Them

Hail, Caesar!

Passengers

En İyi Görsel Efekt:

The Jungle Book (Kazanan)

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Film Kurgusu:

Hacksaw Ridge (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

En İyi Kısa Belgesel:

The White Helmets (Kazanan)

Diğer adaylar

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

En İyi Kısa Film:

Sing (Kazanan)

Diğer adaylar

Ennemis Interieurs

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Timecode

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Film Müziği:

La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

En İyi Orjinal Şarkı:

City Of Stars, La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can’t Stop The Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go, Moana

En İyi Orijinal Senaryo:

Manchester by the Sea (Kazanan)

Diğer adaylar

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

20th Century Women

En İyi Uyarlama Senaryo:

Moonlight (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Oscar Ödülleri’ndeki ‘yanlış anons’ skandalı

89’uncu Oscar Ödülleri’nde En iyi Film Ödülü açıklandığında bir skandala imza atıldı. Zarflar karışınca, ödül önce La La Land ekibine verildi. Ancak daha sonra sahneye ödülün gerçek sahibi Moonlight ekibi çağrıldı.

Ödülün sahibini duyurmak için sahneye çıkan oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını şöyle izah etti: “Bize verilen zarfın içindeki kartta, ‘Emma Stone – La La Land ‘ yazıyordu.”