Papa Francis Mısır’a gidiyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis gelecek ay Mısır’a gidiyor. Aralarında El Ezher İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib’in de bulunduğu dini liderlerle görüşecek.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Mısır’a resmi ziyarette bulunan ikinci papa olacak.

Papa Francis döneminde Vatikan ile El Ezher arasında bir yakınlaşma olduğu görülüyor.

İslam dünyasının önde gelen eğitim merkezi olan El Ezher’in imamı Şeyh El Tayyib geçen yıl Vatikan’ı ziyaret ederek Papa Françis ile görüşmüştü.

Şeyh El Tayyip, Papa ile görüşen ilk El Ezher imamı olmuştu.