Pazardaki tüm ürünleri aldı, bedavaya dağıttı

İstanbul’da bir işadamı Piyalepaşa semt pazarındaki tüm ürünleri satın alarak vatandaşa dağıttı.

İstanbul Piyalepaşa semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı.

Bayram öncesi alış veriş için pazara gelenler, her şeyi ücretsiz dağıtıldığını öğrendi.

Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Semt pazarındaki tüm tezgahlarını satın alan bir iş adamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan her şeyi bedava verdi.

2 SAATTE TÜKENDİ

Pazarda ürünlerin ücretsiz dağıtıldığı haberi semtte kısa sürede yayıldı. Bu nedenle tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.

SEYYAR SATICILARIN ÜRÜNLERİNİ DE ALDI

Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri de işadamı tarafından satın alınarak dağıtıldı.