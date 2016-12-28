Pearl Harbor’a tarihi ziyaret

ABD, dün tarihi bir ana tanıklık etti. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Barack Obama, Pearl Harbor Limanı’nı ziyaret etti. İki lider konuşmalarında barış çağrısı yaptı.

ABD’de tarihi bir gün yaşandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Barack Obama, Hawaii’deki Pearl Harbor Limanı’nı ziyaret etti.

ABD’nin Pasifik Filosu’nu hedef alan Japonya saldırısından 75 yıl sonra Obama ve Abe, kurbanları anmak için tarihi limanda bir araya geldi.

İki lider, savaşta ölen askerler anısına dikilmiş olan Arizona Anıtı’na çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulundu.

Görevdeyken anıtı ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı olan Şinzo Abe, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Şinzo, “Savaşın dehşetini bir daha asla tekrar etmemeliyiz. Dünya buradan büyük bir ders almalı. Savaştan beri hukukun üstünlüğüne önem veren, özgür ve demokratik bir ülke yarattık. Bir daha asla savaş başlatmayacağımıza dair yeminimizi kararlı bir şekilde onayladık” diye konuştu.

Mesajları güçlüydü ancak Abe, Amerikalılardan yapılan saldırı için özür dilemedi.

Barış çağrısı yapan Obama, “Bu tarihi davranış uzlaşmanın gücünü konuşturuyor. Abe’nin ziyareti savaşın en derin yaralarının bile arkadaşlığa, kalıcı dostluğa dönüşebileceğini gösteriyor. Japonya- Amerika ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. İki ülke dostluğu ve barışı seçti” şeklinde konuştu.

Barack Obama 27 Mayıs’ta ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda atom bombasıyla vurduğu Hiroşima kentini ziyaret etmişti.