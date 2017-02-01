Pentagon, PYD’ye zırhlı araç verildiğini doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, ABD’nin aralarında PYD’nin de olduğu Suriye Demokratik güçlerine zırhlı araç verildiğini doğruladı.
Günlük basın toplantısında konuşan Binbaşı Galloway zırhlı araçların olası Rakka operasyonunda el yapımı patlayıcılara karşı koruma
sağladığını söyledi.
Yardım kararının eski Abd Başkanı Barack Obama döneminde verildiğini söyleyen Galloway, Pentagon desteğinin Suriye Demokratik
Güçleri’nin Arap kısmına yapıldığını ifade etti.
Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Talal Silo, ABD’nin kendilerine üstü zırhlı araçlar verdiğini ve yeni Başkan Donald Trump döneminde ABD’nin sağladığı yardımların arttığını söylemişti.