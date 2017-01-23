Pentagon’dan, Türkiye’ye El Bab desteği

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis, Türkiye’nin El Bab ilçesini DAEŞ’ten geri almasını istediklerini ve bu minvalde Türkiye destekli güçlere hava desteği verdiklerini açıkladı.

Suriye’nin El Bab ilçesi yakınlarında DAEŞhedeflerine beş hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine bir soruyu yanıtlayan Albay Davis, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde operasyonlarını başlattığı günden bu yana Cerablus, El Rai (Çobanbey) ve Dabık’ın DAEŞ’ten alınmasına hava desteği ve özel kuvvetlerle yardımcı olduklarını belirtti.

Davis, sözlerine, “Dabık’ın alınmasından sonra (Türkiye destekli güçler) El Bab’a yöneldiler. Biz bunu da destekliyoruz ve onların El BabıDAEŞ‘ten almasını istiyoruz. Türk hükümeti ve askeri mevkidaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde devam etti.

Görüşmelerde duyurulacak yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Davis, Türkiye’nin bir koalisyon ortağı olduğunu ve ABD’nin Türkiye’nin DAEŞ karşıtı çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.