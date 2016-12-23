Pervin Buldan serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan (solda), İstanbul’daki evinde sabah gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, bu sabah İstanbul’daki evinde gözaltına alınmasının ardından ifadesini verdikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı’ndan ayrıldı.

Buldan, DHA’nın haberine göre “suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan” hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade verdi.

Buldan, ifadesini vermesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’ndan ayrıldı.

Buldan, bu sabah İstanbul’daki evinde gözaltına alınmıştı.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan bu sabah İstanbul’da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır” ifadesi kullanılmıştı.

Gözaltına alınan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman serbest bırakıldı

Pervin Buldan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu.