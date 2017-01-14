‘Polis 60 bin kişiyi takip ediyor’

Yarkadaş, ‘Sosyal Medya Takip Birimi’nin yaptığı çalışmanın bilançosunun “korkunç” olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, polisin sosyal medya kullanıcısı 15 bin kişi hakkında dosya hazırladığını, 45 bin kullanıcının ise adresini tespit etmeye çalıştığını açıkladı.

İnternete yönelik yasaklamalara ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili – Medya Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş, “Türkiye’de 150’ye yakın gazeteci cezaevinde… 2016, medya açısından kara bir tablodur” dedi. 2016 yılına ilişkin hazırladığı Medya Raporu’nu genel kurulda gösteren Yarkadaş, “Geçen yıl, 800 gazetecinin basın kartı iptal edildi. 173 medya kuruluşu kapatıldı” dedi.

‘SUÇLARI NE?’

Cezaevinde bulunan birçok gazeteci hakkında hala iddianame hazırlanmadığını belirten Yarkadaş, “Gazeteci arkadaşlarımız neyle suçlanıyor, hangi suçtan dolayı tutuluyor, doğrusu biz de merak ediyoruz. Sadece biz değil, aileleri, avukatları ve kendileri de merak ediyor” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Akın Atalay ve arkadaşları ile Ahmet Şık’ın da sosyal medyada yazdıklarının suçlama gerekçesi haline getirildiğini belirten Yarkadaş,

“Bir kişinin attığı tweet onun tutuklanması için gerekçe olamaz” dedi.

FETÖ ÇELİŞKİSİ

Yarkadaş, Cumhuriyet Muhabiri Şık’ın tutuklanmasındaki çelişkiyi ise şu sözlerle vurguladı:

“Ahmet Şık, FETÖ’nün kumpasıyla Oda TV davasında cezaevine atıldı. FETÖ’nün mağduru olmasına rağmen şimdi FETÖ’cülükle suçlanıyor. Ahmet Şık, cezaevine atıldıktan sonra, tam üç gün boyunca kendisine su verilmiyor, üç gün boyunca gazete okuması, televizyon izlemesi engelleniyor.”

‘ELEŞTİRİDEN KORKMAYIN’

Medyanın özgürce yayın yapabilmesinin 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni engelleyen faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, şöyle konuştu:

”Özgür bir medyanın herkese lazım olduğunu 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha gördük. Eğer o gece medya özgürce yayın yapamasaydı, bugün Türkiye’yi, Allah korusun, FETÖ’nün darbecileri yönetiyor olurdu. O yüzden, medyada yazılan çizilen her şeye düşmanca bakmamak, eleştiriden faydalanmak gerekir.”

‘SOSYAL MEDYADA CADI AVI VAR’

İktidarın son dönemde sosyal medyayı da baskı altına aldığına dikkat çeken Yarkadaş, “Bu mecrada adeta bir cadı avı yapılıyor” dedi. Bir süre önce ”Sosyal Medya Takip Birimi”nin kurulduğunu belirten CHP’li vekil, “Bu birimin yaptığı çalışmalar sonucu Türk Ceza Kanunu’nda olmayan maddelerden kişiler tutuklanıyor” diye konuştu.

Yarkadaş şunları söyledi:

“Türk Ceza Kanunu’nda “devlet büyüklerine hakaret” diye bir suçlama, bir madde olmamasına rağmen daha birkaç gün önce birçok genç, devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Bu gençlerin arasında Numan Kurtulmuş hakkında yorum yapan kişiler de var. Sayın Numan Kurtulmuş’la zaman zaman diyalog kuruyoruz ve kendisine bu sorunları anlatıyoruz. Umarım ki mahkemeler bu yeni iş yükünden bir an önce kurtulacak ve kanunsuz tutuklamalardan vazgeçecektir.”

‘NEYE GÖRE KURULDU?’

‘Sosyal Medya Takip Birimi’nin kuruluşunun hangi kanunda yer aldığını ya da hangi yönetmeliğe göre kurulduğunun belli olmadığını da belirten Yarkadaş, ”Bu kişilerin maaşları nasıl ödeniyor? Devletin polisi bütün gününü terörist kovalamak, terörist yakalamak, bombacı yakalamak yerine sosyal medyada kim ne yazmış, kim hangi “tweet”i atmış, bunu aramakla geçiriyor” dedi.

Halk TV programcısı Hüsnü Mahalli’nin de attığı tweetlerden dolayı tutuklandığını belirten Yarkadaş, “Paylaştığı yorumlarda hiç kimseye hakaret yok. Sadece politik eleştiriler var” ifadesini kullandı.

‘KEYFİYET ZULME DÖNÜŞTÜ’

ETHA, Dİ-HABER ve Birgün Gazetesi çalışanlarının da on dokuz gündür sorgusuz – sualsiz gözaltında tutulduğunu belirten Yarkadaş, ”RedHack adlı sosyal medya kullanıcılarına yardım ettikleri iddia ediliyor. Yardım etmişler mi, bu suç mudur, buna yargı karar verir. Evet, yargı karar versin, savcı bununla ilgili soruşturmayı sürdürsün, biz de bunu istiyoruz ama savcıyı bulamıyoruz” dedi.

Gazetecileri gözaltına aldırtan savcının, gözaltı işlemi gerçekleştikten sonra yıllık iznini kullanmak üzere şehir dışına çıktığını belirten Yarkadaş, “Gözaltındaki gazeteciler savcının izinden dönmesini bekledi günlerce… Savcı beyefendinin keyfi yerine gelecek, yıllık iznini bitirecek ve ondan sonra gelip bu arkadaşların ifadelerini alacak. Belki serbest bırakacak, belki dava bile açmayacak” diye konuştu. Yarkadaş, ”İşin artık keyfiyete, keyfiyetin de üstüne çıkıp bir zulme dönüştüğünü görmemiz gerekiyor” dedi.

‘İLKELLİĞE SON VERİN’

İktidarın sosyal medyayı takip altına almasını “ilkellik” olarak niteleyen Yarkadaş,

“Gelin artık bu ilkelliğe hep birlikte bir son verelim” ifadesini kullandı.

“60 BİN KİŞİ TAKİP EDİLİYOR”

Öte yandan, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş, “Sosyal Medya Takip Birimi’nde görevlendirilen polisler, 17 bin kişi hakkında fezleke düzenledi. 45 bin kişinin ise isim ve adresini tespit etmeye çalışıyor. 3500 kişi yazdıklarından ötürü gözaltına alındı. 1500 kişi ise sosyal medyada yazdıklarından dolayı tutuklandı” dedi.

Yarkadaş, “Bu korkunç gerçek, referandum öncesi artan baskının göstergesidir” ifadesini kullandı. (Gerçek Gündem)