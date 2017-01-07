Refik Erduran hayatını kaybetti!

Yazar.. acikgazete -
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Gazeteci yazar Refik Erduran, 88 yaşında yaşama veda etti. Refik Erduran, Nazım Hikmet’in kız kardeşi Melda Kalyoncu ve yazar Leyla Umar’la yaptığı evliliklerle de adından çokça söz ettirmişti.

Edirne’de vefat eden Erduran’ın cenazesinin İstanbul’a getirileceği  ancak olumsuz hava koşullarının geçmesinin beklendiği belirtildi.

Üsküdar’da 1928’de dünyaya gelen Erduran, Robert Kolejinden mezun  oldu. Milliyet gazetesinde Abdi İpekçi’nin teklifi üzerine 1965’te başladığı köşe  yazarlığını 1981’e kadar sürdüren Erduran, daha sonra Güneş ve Meydan  gazetelerinde çalıştı. Erduran, 1985’te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “En  Başarılı Köşe Yazarı” ödülünü aldı.

Bir dönem Milliyet Batı Amerika Haber Bürosu Şefi olarak da görev  yapan Erduran, kurduğu şirketle çeşitli dizileri yönetti, bazı programlarda  sunuculuk yaptı.

Refik Erduran, aralarında Yağmur Duası, Er Oyunu, Domuz, Neşe’nin  Şarkıları’nın da olduğu çeşitli romanlar, sinema senaryosu ile tiyatro oyunları  kaleme aldı.

UNESCO’ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi’nin  başkanlığını yürüten Erduran, 1989’da Dünya Kongresi’nde Uluslararası Yazarlar  Komitesi Başkanlığı’na seçildi.

Dört evlilik yapan Erduran 4 çocuk sahibiydi.

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