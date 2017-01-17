Reina saldırganı sağ yakalandı

Yılbaşı gecesi .

Reina saldırganı ile birlikte 1’i Kırgız asıllı erkek, 3’ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı. Teröristin yanında 4 yaşındaki oğlu da vardı. Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi’ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Reina saldırganı Esenyurtta yakalandı: İşte son bilgiler…Son dakika:Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden ‘Abu Muhammed Horasani’ kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul’da yakalandı.

Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Esenyurt’ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Reina saldırganı Esenyurtta yakalandı: İşte son bilgiler…

VALİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü’nün sabah 08.45’te açıklama yapacağı öğrenildi.

Reina saldırganı Esenyurtta yakalandı: İşte son bilgiler…

Terörist işte bu sitede yakalandı…

OĞLUYLA KAÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi 12 Ocak’ta Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alınmıştı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edilmişti.

Reina saldırganı Esenyurtta yakalandı: İşte son bilgiler…

TERÖRİSTİN KIRGIZ ARKADAŞI

Reina saldırganı Esenyurtta yakalandı: İşte son bilgiler…

Masharipov 1.5 yaşındaki kızı, 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte 2016’nın başında Konya’ya geldiği tespit edilmişti.

Masharipov ailesi, aralık ayının son günlerinde İstanbul Başakşehir’de bir ev kiraladığı, 31 Aralık’ta akşam saatlerinde karısına, “Helalleşelim” diyerek evden ayrıldığı eşinin ifadelerinde yer almıştı. (Hürriyet)