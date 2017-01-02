Reina saldırısının faili aranıyor

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenen ve en az 39 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının failini arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul’da bazı yaralıları ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, saldırganın silahını olay yerinde bıraktığını ve kargaşadan yararlanarak uzaklaştığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı ise ‘saldırıyı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğraf’ diyerek bir güvenlik kamerası görüntüsü paylaştı.

Başbakan Yıldırım saldırıyla ilgili elde edilen bilgileri aktarırken, “Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor. Daha sonra da içeri girerek, rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor, ölümünü gerçekleştiriyor. Daha sonra silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor” dedi.

Yıldırım ayrıca, saldırganın Noel Baba kostümü giydiği iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

Saldırıda 4’ü ağır 69 kişi de yaralanmıştı.

Erdoğan: Tehdit ve saldırıları kaynağında yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaşanan bu saldırıların bölgedeki olaylardan bağımsız olmadığını söyledi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir” dedi.

Görgü tanığı anlatıyor: Yüzlerce insan üst üste yığılmıştı

İsmail Çelebi adlı görgü tanığı, olay gecesi yaşadıklarını BBC’ye anlattı:

“İçeride arkadaşlarımla birlikteydim. Bir ara, arabamı kontrol etmeye gittim. İlk başta sesleri duyunca intihar saldırısı sandım. Sonra silahlı saldırı olduğunu anladım.

“Geri döndüğümde, yüzlerce insan üst üste yığılmıştı. Çığlık atıyorlardı, ağlıyorlardı. Arkadaşlarımı aramak istedim, ama herkes birbirini ezerek dışarı çıkmak için koşuyordu. Dışarı çıkan yaralılar, sonra tekrar yere yığılıyordu. Çok korktum, panik içindeydim.

“Polis iki dakika içinde gelip caddenin iki başını tuttu. Hepimiz orada kaldık.

“İki arkadaşımı bulabildim. Birinin akıbetini bilmiyorum, bir arkadaşımı da kaybettik. Cenazesi Sivas’ta toprağa verildi.

“Ben çok şanslıydım, şükrediyorum. Arabama bakmaya gitmeseydim ben de ölecek ya da yaralanacaktım.”

Yaşamını yitirenlerin 25‘i yabancı

Öte yandan, saldırıda yaşamını yitirenlerin 38’inin kimliği belli oldu. Anadolu Ajansı’na göre, hayatını kaybedenlerin 25’i yabancı uyruklu, 11’i de Türkiye vatandaşı.

Fatih Çakmak, 10 Aralık’ta Vodafone Arena’da görevliydi ve oradaki saldırıdan kurtulmuştu.

Hürriyet’te yer alan haberde, yaşamını yitirenlerden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın 10 Aralık’ta 45 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş saldırısından sağ kurtulduğu ancak Reina saldırısında hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Saldırıda yaşamını yitiren turizm şirketi çalışanı 47 yaşındaki Ayhan Arık da İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Hayatını kaybedenler arasında yedi Suudi Arabistan, üç Lübnan ve iki Ürdün vatandaşı da bulunuyor.

DHA yaşamını yitirenlerin dördünün Iraklı, ikisinin Hindistan vatandaşı olduğunu bildirdi. DHA’ya göre ayrıca, hayatını kaybedenler arasında birer Kanada, Suriye, İsrail, Tunus, Irak ve Lübnan vatandaşı da bulunuyor.