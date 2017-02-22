Emeğin ressamı Muzaffer Oruçoğlu’nun Londra sergisi

Ressam Muzaffer Oruçoğlu, “Dünya Benim Evim” başlıklı resim sergisini 24-30 Nisan arasında The Gallery’de açacak.

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’nin organize ettiği sergi “Stoke Newington Church Street N16 0JS” adresindeki The Gallery’de 24 Nisan günü saat 18.00’de açılış kokteyli ile başlayacak ve 30 Nisan’a kadar saat 10’dan 20’ye (pazar 13’den 17’ye) görülebilecek.

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, ayrıca Ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı “Sanat-felsefe ve siyaset ilişkileri” başlıklı paneli de 30 Nisan’da da düzenleyecek. Oruçoğlu’nun yanısıra felsefeci yazar Mehmet Akkaya ve siyasetçi yazar Kazım Cihan da panelde konuşacak.

Yapılan açıklamaya göre; panel, “4 Booker Road Edmonton N18 2US” adresindeki Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’nin kendi mekanında yapılacak. Her iki etkinlik de ücretsiz izlenebilecek.

MÜCADELENİN RESSAMI MUZAFFER ORUÇOĞLU KİMDİR?

Muzaffer Oruçoğlu, 18 Mart 1947’de, Kars’ın Göle kazasına bağlı Büyük Zavot köyünde doğdu. Köyünde ilkokul olmadığı için İlkokulun ilk üç yılını komşu köyün (Küçük Zavot) okulunda, bir yılını kendi köyünde, son yılını da Kars’ta okudu. Kars Orta Okulu’nu bitirdikten sonra, Öğretmen okulu sınavlarını kazanarak Rize Öğretmen okuluna, iki yıl sonra da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık Lisesine gitti. Bir yıl sonra, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Astronomi bölümüne girdi. 1967’de içlerinde İbrahim Kaypakkaya’nın da olduğu 9 arkadaşıyla birlikte, Amerikan 6. Filosuna karşı yayınladıkları bildiri gerekçesiyle Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’dan atıldı. 68 öğrenci hareketlerine katıldı. 1969’da Değirmen Köyündeki toprak işgaline katıldı ve tutuklanıp Silivri cezaevine konuldu. 1972’de TKP(M-L) kurucuları arasında yer aldı. 1973’de İstanbul’da yakalandı ve ömürboyu hapse mahkum edildi. Tutsaklık yıllarını şiir ve roman yazarak geçirdi. 13 yıl tutsaklıktan sonra askere alındı. Askerden 40 gün sonra, Mayıs 1986’da firar edip, Yunanistan’a kaçtı. Fransa’da iltica etti.

Yeniden roman yazmaya ve resim yapmaya başladı. Politik ve edebiyat dergilerin de makaleleri yayınlandı. 1988’ de evlenerek Avustralya’ya yerleşti. Bu kıtada ilkin iki yıllık resim ve heykel kolejini (Greensborough TAFE COLLEGE – NMIT) bitirdi. Daha sonra Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsüne (RMIT) bağlı, Public Art bölümünde üç yıl Resim ve Heykel eğitimi yaptı.

Şimdiye kadar toplam 6 ülkede altmışa yakın kişisel resim sergisi açtı. 13’ü roman, 7’si şiir, 2’si masal olmak üzere 30 kitabı yayımlandı. Romanları arasında Tohum, Newroz, Uçurum Geyikleri ve Kangurular bulunmaktadır. 2011 yılı Abdullah Baştürk işçi edebiyat ödülü, 4 ciltlik romanı Grizu’ya verildi. Sancı Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin danışma kurulundadır ve bu dergide makaleleri yayınlanıyor. Ayrıca Güncel Sanat Dergisinde de makaleleri yayınlanmaktadır. Sanatçı halen Avustralya’da yaşıyor.