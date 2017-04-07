Rum meclisi Enosis kararını iptal etti

Kıbrıs’ta Rumların çözüm müzakerelerinin durmasına neden olan Enosis’in okullarda kutlanması kararı, Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı yeni bir kararla iptal edildi.

Türk tarafı Ada’nın Yunanistan’a bağlanması için 67 yıl önce yapılan Enosis referandumunun okullarda kutlanması yönündeki karara çok sert tepki göstermiş ve kriz yaratan karar iptal edilmedikçe müzakerelerin devam edemeyeceğini açıklamıştı.

Rum Temsilciler meclisi sert tartışmaların yaşandığı oturumda, 30 kabul oyuna karşılık 20 ret oyuyla Enosis referandumunun okullarda kutlanması yönünde alınan kararı iptal etti.

Rum meclisi, “1950 Enosis Plebisiti Anma Günü” de dahil bir dizi milli günün kutlanması konusundaki yetkiyi Meclis’ten alarak hükümete veren yeni öneriyi yasalaştırdı. Hükümet bir sonraki aşamada, Enosis’in kutlanmasını yasaklayacak.

Yasa Rum lider Nikos Anastasiadis’in meclisteki lider partisi DİSİ ile çözümü destekleyen anamuhalefetteki AKEL’in oylarıyla geçti.

Enosis’in okullarda kutlanması kararı, Yunanistan’daki Altın Şafak örgütünün Kıbrıs’taki uzantısı olan ve 56 sandalyeli mecliste 2 milletvekili ile temsil edilen aşırı milliyetçi ve ırkçı ELAM partisinin önerisiydi.

Enosis’e destek veren DİKO partisinin lideri Nikolas Papadopulos kararı Rum meclisi için kara gün olarak niteledi. Papadopulos, “Akıncı Yasası DİSi ve AKEL milletvekillerinin oyları ile kabul edildi, şantaja boyun eğdiler” dedi.

Kıbrıs’taki çözüm müzakerelerinin son aşamada durmasına neden olan Enosis krizi, Türk tarafının çok sert tepkisini çekmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Enosis kararı iptal edilmedikçe masaya oturmanın bir anlamı kalmadığını açıklamıştı. Akıncı, Kıbrıs’ta yaşanan tüm trajedilerin temelinde Enosis fikrinin yattığını belirtmiş ve karar geri alınmadıkça müzakerelere devam edilmeyeceğini duyurmuştu.

Rum Meclisi’nin Enosis kararını iptal eden yeni tasarıyı yasalaştırmasıyla Kıbrıs müzakereleri önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Liderler 11 Nisan Salı günü çözüm müzakerelerine kaldıkları yerden devam edecek.