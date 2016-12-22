Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a veda

Törende Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kısa bir konuşma yaptı. Lavrov, Karlov ailesine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de katıldı.

Dışişleri binasında veda töreninin düzenlendiği salonda Karlov’un yakınları, arkadaşları ve Dışişleri çalışanları da hazır bulundu.

Büyükelçi Andrey Karlov için Kurtarıcı İsa Katedrali’nde cenaze töreni yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in da katıldığı töreni, Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.

“SUİKAST TÜRKİYE’NİN PRESTİJİNE DARBE VURDU”

Andrey Karlov sukastıyla ilgili Kremlin’den açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Suikast Türkiye’nin prestijine darbe vurdu” dedi.

Suikastin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için duygusal olarak çok ağır bir haber olduğunu kaydeden Kremlin sözcüsü Peskov, “Putin olayı terör olayı olarak nitelendirdi” dedi.