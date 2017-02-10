Rüşvetle suçlanan eski Peru Cumhurbaşkanı için tutuklama emri

Peru’da bir yargıç, rüşvet almakla suçlanan ülkenin eski Cumhurbaşkanı Alejandro Toledo hakkında tutuklama emri çıkardı.

2001-2006 yılları arasında Peru Cumhurbaşkanı olan Toledo, kamu ihaleleri karşılığında Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht’ten 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Toledo halen ülkesi Peru’da değil, ABD’de yaşayıyor.

Yargıç Richard Concepcion ise Toledo’nun avukatlarının kefaletle serbest kalması talebini reddetti ve ilk fırsatta gözaltına alınmasını istedi.

Odebrecht şirketi, çok sayıda ülkeyi kapsayan bir yolsuzluk skandalının merkezinde bulunuyor.

Şirket yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığı’yla yaptığı pazarlığın bir parçası olarak, Latin Amerika ülkelerindeki hükümetlere yaklaşık 800 milyon dolar rüşvet ödendiğini itiraf etmişti. Yetkililer, Peru’da da 2005-2014 arasında kamu ihalelerini almak için 29 milyon dolar rüşvet ödendiğini açıklamıştı.

Toledo’dan Peru Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Alan Garcia ve Ollanta Humala da suçlamaları reddediyor.

Otoyol ihalesi

Peru medyasında yer alan haberlere göre, Odebrecht’in Peru’daki Direktörü Jorge Barata Toledo’yu, Peru ve Brezilya’yı birbirine bağlayan otoyolun belli bölümlerini yapma işini kendilerine vermesi için 20 milyon dolar almakla zuçladı.

Barata, ülkesi Brezilya ve Peru’da yetkililerle yaptığı pazarlık sonucu savcılarla işbirliği yapıyor.

Toledo ise iddiaları reddedip, “Barata, ne zaman, nasıl ve hangi bankaya 20 milyon dolar gönderdiğini de açıklasın” demişti.

Alejandro Toledo’nun evi geçen Cumartesi günü beş saat boyunca aranmış ve Başsavcılık evde bulunan belgelerin inceleneceğini söylemişti.

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kucynski, Toledo’ya, ülkeye dönüp savcıların sorularını yanıtlaması çağrısında bulundu.