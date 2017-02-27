Rusya: Cenevre’deki görüşmelere Kürtler de katılmalı

Rusya Cenevre’deki Suriye görüşmelerine Kürtlerin de katılması gerektiğini açıkladı.
Suriye’deki taraflar son 3 yıldır ilk kez Cenevre’de bir arada
Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Mikhail Bogdanov, Cenevre’deki Suriye görüşmelerinde Kürt temsilcilerin de katılması gerektiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Bogdanov, Suriye muhalefetinin Cenevre’deki barış görüşmeleri için ortak bir delegasyon oluşturmasını umduğunu de belirtti.
10 AY ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLAMIŞTI
İsviçre’nin Cenevre kentindeki Suriye görüşmeleri 10 aylık bir aradan sonra geçtiğimiz hafta perşembe günü yeniden başlamıştı. Cenevre’ye PKK’nın Suriye’deki uzantası PYD davet edilmemişti.