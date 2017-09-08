Rusya: IŞİD’in savaş bakanı ve Deyr ez Zor emiri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı , IŞİD’in Savaş Bakanı Gulmurod Khalimov ve Deyr ez Zor emiri Abu Mohammed al-Shimali’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Facebook paylaşımıyla açıklama yapan bakanlık, Rus hava kuvvetlerinin Deyr ez Zor yakınlarında gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda IŞİD’in üst düzey dört ismin yanı sıra 40 civarında militanının da öldürüldüğünü açıkladı.

IŞİD’in Tacikistanlı savaş bakanı yürüten Gulmurod Khalimov, 2015’e kadar Tacikistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis özel harekat biriminin şefiydi. Khalimov bu tarihte ortadan kaybolmuş ve birkaç ay sonra IŞİD videolarında gözükmeye başlamıştı.

Rusya’nın desteklediği Suriye ordusu, bu hafta IŞİD’in Deyr ez Zor’da 2014’ten beri süren kuşatmasını kırmayı başarmıştı. Kentin tamamını geri almak için yürütülen operasyonlar ise sürüyor.