Rusya: Koordinatlar Türkiye tarafından verildi

Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef, ordumuz teröristlere yönelik hava saldırısı düzenlerken Türk ortaklarımızın verdiği koordinatları izliyordu. O koordinatlarda Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu. Bu yüzden bu kasıtsız saldırı geçrekleşti” dedi.

Peskov, “Bu koordinat sağlama konusunda bir koordinasyon eksikliğinden ibaret. Ben bunu böyle formüle ederdim” diye konuştu.

TSK: Rus uçağı kazaen Türk askerlerini vurdu, 3 şehit

Türk Silahlı Kuvetleri, Rusya’ya ait bir savaş uçağının “Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde kazaen Türk askerlerini vurduğunu” açıklamıştı.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 11 asker de yaralanmıştı.

Peskov dün yaptığı açıklamada, “Olay saldırılar sırasında koordinatlar konusunda Rus hava gücünün içindeki anlaşmazlıktan kaynaklandı” demişti. (BBC)