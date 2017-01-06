Rusya, Suriye’deki askeri gücünü azaltıyor

Valery Gerasimov, yaptığı açıklamada, “geri çekilme” değil “kuvvet azaltma” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov da, Akdeniz’deki, tek uçak gemileri Amiral Kuznetsov uçak gemisinin Suriye’deki görevini tamamladığını söyledi.

Rus komutan, S-300 ve S-400 füzelerine atıfla, Rusya’nın Suriye’de halen “yeterli” miktarda hava savunma kapasitesinin ülkede olduğunu da belirtti.

Rusya, Eylül 2015’ten itibaren Suriye’deki askeri varlığını artırmış; Şam yönetiminin Halep’i muhaliflerden geri alınmasında önemli rol oynamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Aralık’ta Suriye’deki güçlerin azaltılması talimatını vermişti.

Rusya, Türkiye ve İran ile birlikte bu ay Kazakistan’ın Astana kentinde yapılacak barış görüşmelerine hazırlanıyor.

‘Putin, savaşın önemli bir aşamasının tamamlandığını gösterme çabasında‘

BBC diplomasi muhabiri Jonathan Marcus, Putin’in, Mart 2016’da benzer bir “çekilmeden” bahsettiğini, sonuçta ise birkaç savaş uçağının Rusya’ya döndüğünü belirtiyor.

Jonathan Marcus, uçak gemisi Amiral Kuznetsov’un Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonlarında önemli rol oynamadığına da dikkat çekiyor.

Marcus’un analizine göre, Putin, savaşın önemli bir aşamasının tamamlandığını gösterme çabasında.