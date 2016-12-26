Rusya’da 3 tren istasyonunda bomba alarmı

Rusya’nın başkenti Moskova’da polis bomba ihbarı nedeniye 3 tren istasyonunu boşalttı. Yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Rus polisi bomba bulamadığını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Rusya’nın başkenti Moskova’da 3 tren istasyonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba ihbarı yapıldı.

Bomba ihbarı sonrası Rus polisi, başkent Moskova’daki Kazan, Yaroslav ve Leningrad tren istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişiyi tahliye etti.

RİA Novosti haber ajansına da bilgi veren Rus acil durum yetkilisi, “Bomba ihbarı içeren telefonların gelmesinin ardından Kazan ve Leningrad tren istasyonlarının her birinden yaklaşık bin kişi tahliye edildi. Yaroslav tren garından da 750 kişi tahliye edildi” dedi.

BOMBA BULUNAMADI

Yetkili, tren istasyonlarına bomba arama ekiplerinin geldiğini ve kokuya duyarlı köpeklerle inceleme yapıldığını söyledi. Üç istasyonda detaylı arama yapıldı. Rus polisi arama yapılan istasyonlarda bombaya rastlanmadığını açıkladı.

Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonları Moskova’nın merkezinde yer alıyor ve birbirlerine çok yakın noktalarda bulunuyor.

Her gün binlerce insan ulaşımlarını bu istasyonlar üzerinden sağlıyor.